Via Montebello, scontro tra auto e bici: giovane ferita al Pronto Soccorso

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 giugno, verso le ore 14 all'incrocio tra viale Martiri di Cefalonia e via Montebello. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda e una bicicletta si sono scontrate. Ad avere la peggio la ragazza che guidava la bicicletta, che è caduta a terra. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite di lieve entità.