Auto finisce nel canale a San Quirico: ferito grave al Maggiore

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 31 dicembre. Erano da poco passate le 7.30 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo che è finito nel canale. L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, si è verificato a San Quirico di Trecasali mentre l'auto percorreva la strada provinciale 43. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il conducente ferito al Pronto Soccorso del Maggiore. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.