Entra in A1 in contromano e si scontra con 5 auto: un morto e 5 feriti

Spaventoso incidente nel pomeriggio di oggi venerdì 21 dicembre lungo l'autostrada A1 in corrispondenza del chilometro 114 in direzione Milano. Un'auto si è immessa in autostrada contromano nei pressi dell'area di servizio San Martiono in direzione Milano e si è scontrata con cinque auto. In conseguenza dell'impatto il conducente dell'auto contromano è morto sul colpo mentre gli occupanti delle altre auto sono rimasti feriti, due gravemente ma non sono in pericolo di vita e due lievemente. Sul posto le ambulanze e le automatiche che hanno trasportato i feriti al Maggiore. Sul luogo dell'incidente anche la polizia Stradale. Il tratto tra Parma e Terre di Canossa in direzione Milano è stato chiuso: ci sono 7 chilometri di coda.

AUTOSTRADE - Sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto tra Terre di Canossa e Parma verso Milano, a seguito di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti 5 veicoli, uno dei quali ribaltato, avvenuto al km 114 alle 14:50. Ci sono 7 km di coda all'interno del tratto chiuso e 6 km di coda per l'uscita obbligatoria di Terre di Canossa, da dove, è possibile percorrere la Statale 9 Emilia e rientrare in autostrada a Parma. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A22 Brennero-Modena per poi immettersi sulla A4 in direzione Milano. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.