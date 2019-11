Esce di strada in via Emilia sotto la pioggia a dirotto: gravissimo al Maggiore

Stava per immettersi in via Emilia quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando e, dopo aver divelto un cartello stradale con l'auto, è finito fuori strada. ll conducente di un'auto che nella notte è stato protagonista di questo pauroso incidente stradale si trova ora ricoverato in gravissime condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma. Il ferito, soccorso dagli operatori del 118 che sono intervenuti in pochi istanti sul posto, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma.