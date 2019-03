Auto con padre, madre e bimbo esce di strada a Pontetaro

Un'auto con a bordo padre, madre e bimbo è uscita di strada per cause in corso di accertamento mentre stava percorrendo la via Emilia, in corrispondenza dall'abitato di Pontetaro. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 17 del 9 marzo. I primi soccorritori arrivati sul posto sono stati gli operatori della Croce Bianca di Piacenza che stavano passando casualmente in via Emilia. Sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118 e l'automedica. I tre sono stati trasportato in ospedale ma non hanno riportato ferite gravi. Sul posto gli agenti della Polizia locale che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.