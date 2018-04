Auto contro furgone a San Michele Tiorre: due feriti gravi

Grave incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 17 aprile. Erano da poco passate le 6.15 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed un furgone che si trovavano nei pressi dell'abitato di San Michele Tiorre, nel Comune di Felino, si sono scontrati. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita con esattezza: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno trasportati poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiiore di Parma. Secondo le prime informazioni i due feriti avrebbero riportato alcuni traumi: le loro condizioni sono giudicate dai medici di media gravità.