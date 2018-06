Pauroso schianto auto-moto: motociclista 35enne parmigiano gravissimo

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 24 giugno. Per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata con un'auto nella zona di Canossa, in provincia di Reggio Emilia. In conseguenza dello schianto il motociclista, un parmigiano di 35 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il conducente della moto, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.

Aggiornamenti a breve