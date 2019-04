Tragico scontro auto-moto: muore un commerciante 39enne

Tragico schianto a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, tra un'auto ed una moto nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 aprile. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati violentemente: la dinamica dell'incidente è ancora da accertare. In conseguenza dello schianto ha perso la vita un commerciante di origini libanesi residente a Parma. Si tratta di Khalife Abdallah Hussein Vendit, che viaggiava a bordo della motocicletta.