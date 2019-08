Scontro tra auto e moto in via Farnese: motociclista grave al Maggiore

E' di un ferito grave, trasportato dall'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 27 agosto, a Parma in via Farnese. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una moto si sono scontrate. In conseguenza dell'incidente il conducente della moto è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori del 118, arrivati sul posto dopo che è scattato l'allarme. Il ferito è stato trasportato al Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.