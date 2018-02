Autobus contro moto all'alba a Noceto: conducente grave al Maggiore

L'impatto tra i due mezzi è stato forte ed il conducente della moto ha riportato numerosi traumi. Non si conoscono ancora le cause dello scontro che è avvenuto la mattina di oggi, sabato 3 febbraio, tra un autobus della linea extraurbana della Tep e una moto. I due mezzi si trovavano nei pressi del parco del Drago: la dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione. Erano da poco passate le 7 quando le ambulanze si sono portate sul posto per soccorrere i feriti: il conducente della moto ha riportato ferite serie ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso del Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi.