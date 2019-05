Frontale con un camion sulla Cisa: muore a 18 anni in moto sotto gli occhi del padre

E' morto a 18 anni in moto sotto gli occhi del padre il giovanissimo Fabio Ferrari, il giovane deceduto in seguito al gravissimo incidente stradale che si è verificato ieri, 7 maggio, lungo l'autostrada della Cisa, tra i caselli di Berceto e di Pontremoli, in corrispondenza della galleria del valico. La motocicletta sulla quale viaggiava Fabio si è scontrata frontalmente con un camion, che proveniva dalla direzione opposta. Lo schianto è avvenuto in corrispondenza del tratto dove si sono alcuni lavori in corso: il motociclista ha seguito le indicazioni e cambiato corsia ma si è scontrato con il mezzo pesante, che viaggiava verso Parma. Fabio Ferrari invece stava portando la moto dal meccanico in un concessionaria di Carrara: dietro di lui in auto c'era il padre, che ha assistito al tragico incidente.