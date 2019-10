Paura all'autodromo di Varano, motociclista cade in pista: è gravissimo

Paura all'autodromo di Varano dè Melegari nella mattinata di oggi, domenica 13 ottobre, poco prima di mezzogiorno. Un motociclista, che si trovava in pista per alcuni giri, è caduto rovinosamente sull'asfalto, procurandosi ferite particolarmente gravi. In pochi istanti sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Verde fornovese e l'elicottero del 118. giovane pilota, che ha riportato traumi in varie parti del corpo, è stato trasportato all'Ospedale Maggiore con l'elisoccorso. Il ferito è stato trasferito del reparto di Rianimazione, vista la gravità delle lesioni riportate.

Aggiornamenti a breve