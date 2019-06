Pauroso schianto in A1, auto finisce contro un camion e si ribalta: tre feriti gravi

Paura stanotte lungo l'autostrada A1, al chilometro 83 in corrispondenza di Busseto. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un mezzo pesante che stavano procedendo nella stessa direzione si sono scontrati violentemente: l'auto si è ribaltata in seguito all'impatto con il camion. I soccorsi sono scattati subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con le ambulanze e l'automedica. Il bilancio dei feriti è preoccupante: tre persone sono rimaste ferite in modo serio, una di loro è in condizioni particolarmente gravi mentre le altre due non sono in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia Stradale che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi previsti per legge. La ricostruzione della dinamica è ancora in corso.