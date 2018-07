Schianto in autostrada tra due auto, una si ribalta: quattro feriti, uno grave

Un grave incidente stradale si è verificato la mattina di martedì 3 luglio lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 82 Sud. Due auto, che stavano percorrendo l'autostrada nello stesso senso di marcia si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Una delle due auto coinvolte si è ribaltata: in conseguenza dello scontro quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivate le ambulanze e l'elisoccorso, che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. In seguito all'incidente si sono formati, per ora, già 5 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda. Secondo le prime informazioni tre feriti avrebbero riportato ferite di media gravità mentre una quarta persona sarebbe in gravi condizioni. L'elisoccorso ha soccorso e trasportato al Maggiore il ferito più grave.

Aggiornamenti a breve