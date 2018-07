Scontro tra due auto nella notte in A1: due feriti gravi

Nella notte tra il 19 ed il 20 luglio si è verificato un grave incidente stradale lungo l'autostrada A1, in corrispondenza del chilometro 84, nei pressi di Busseto. Per cause in corso di accertamento due auto, che stavano percorrendo l'autostrada nello stesso senso di marcia, si sono scontrate. In conseguenza dello scontro due persone sono rimaste ferite: sul posto sono arrivate in pochi minuti le ambulanze e l'automedica: gli operatori sanitari hanno medicato le persone ferite sul posto e le hanno poi trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.