Schianto in A15 tra auto e camion: due feriti gravi

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 19 giugno. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un camion si sono scontrati mentre transitavano lungo l'A15, al chilometro 10 Sud. In base alle prime informazioni sembra che l'impatto tra i due mezzi sia stato molto violento ma nessuno dei feriti, seppur gravi, sembra essere in pericolo di vita. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma, e le ambulanze che, dopo aver prestato le prime cure ai due feriti, hanno provveduto al trasporto al Pronto Soccorso del Maggiore.