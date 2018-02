Esce di strada mentre percorre l'A15: automobilista grave al Maggiore

E' uscito di strada con la sua auto mentre stava percorrendo l'autostrada A15, in direzione Parma. Il grave incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 21 febbraio, quando erano da poco passate le ore 23.15. Per cause in corso di accertamento un automobilista ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando ed è andato a sbattere contro il guardrail, finendo fuori strada. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero di media gravità. Sul posto, oltre ai sanitari, anche gli agenti della Polizia Stradale per i riliebi previsti per legge.