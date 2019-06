Scoppia una gomma mentre guida in autostrada e perdere il controllo dello scooter: grave al Maggiore

Paura in autostrada nella mattinata di oggi, martedì 25 giugno, nei pressi del casello di Fidenza. Il conducente di uno scooter stava percorrendo l'A1 quando all'improvviso, verso le 9.15 di mattina, il pneumatico del mezzo è scoppiato probabilmente per un guasto. In seguito allo scoppio il conducente ha perso il controllo dello scooter ed è finito sull'asfalto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente e lo hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia Stradale che ha effettuato i rilievi previsti per legge e sta cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.