Paura a Bedonia, auto sfonda la balaustra di un ponte e finisce nel Taro: si cercano i passeggeri

Paura a Piane di Carniglia, nel comune di Bedonia nella mattinata di oggi, mercoledì 4 dicembre verso le 7 di mattina, lungo la strada provinciale che porta a Santa Maria del Taro. Per cause in corso di accertamento un'auto ha sfondato la balaustra ed è caduta da un ponte, finendo nel fiume Taro. L'auto è stata completamente sommersa dall'acqua. Sul posto i soccorritori stanno intervenendo per cercare di capire la dinamica dell'episodio.

I Vigili del Fuoco di Borgotaro e di Parma sono giunti sul posto con alcune squadre. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bologna stanno cercando i passeggeri dell'auto all'interno del fiume Taro. Dall'Ospedale di Bologna si è alzato in volo l'elisoccorso mentre sul posto stanno arrivando anche la Croce Rossa di Bedonia e l'automedica da Borgotaro, oltre agli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico del Monte Orsaro e ai carabinieri.

