Tragedia a Bedonia, precipita con l'auto nel Taro: muore 20enne

Choc a Piane di Carniglia, nel comune di Bedonia nella mattinata di oggi, mercoledì 4 dicembre verso le 7 di mattina, lungo la strada provinciale che porta a Santa Maria del Taro. Per cause in corso di accertamento un'auto ha sfondato la balaustra ed è caduta da un ponte, finendo nel fiume Taro. Il conducente, il 20enne Simone Filiberti di Foppiano di Bedonia. Il giovane sarebbe scivolato per la presenza di ghiaccio sull'asfalto: la sua auto ha sbandato mentre si trovava sulla provinciale e ha divelto la protezione, precipitando nel fiume.

L'auto, una Fiat Punto grigia, è stata completamente sommersa dall'acqua. I sommozzaroti dei Vigili del Fuoco di Bologna, dopo alcune ore di lavoro, hanno recuperato il cadavere di una persona all'interno del fiume. E' probabile che si tratti del conducente dell'auto precipitata: le generalità della vittima non sono ancora state rese note. I carabinieri stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l'incidente e stanno effettuando i rilievi previsti per legge, allo scopo di stabilire le cause.

I Vigili del Fuoco di Borgotaro e di Parma sono giunti sul posto con alcune squadre poco dopo il tragico incidente. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bologna hanno cercato il conducente e gli eventuali passeggeri dell'auto all'interno del fiume Taro. Dopo qualche ora hanno trovato il cadavere di una persona. Dall'Ospedale di Bologna si è alzato in volo l'elisoccorso notturno mentre sul posto è arrivata anche la Croce Rossa di Bedonia e l'automedica da Borgotaro, oltre agli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico del Monte Orsaro.

