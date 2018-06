Auto precipita in un burrone ad Alpe di Bedonia: elisoccorso in azione

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 giugno, ad Alpe di Bedonia, in località Monte Penna, vicino al rifugio. Per cause in corso di accertamento un'auto è precipitata in un burrone mentre stava percorrendo la strada. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono portate le squadre dei soccorritori: l'elisoccorso si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma e si trova sul posto per cercare di soccorrere i feriti.

A breve ulteriori aggiornamenti