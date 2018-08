Motociclista esce di strada a Bedonia: 35enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale in serata nella zona di Bedonia, in particolare lungo la strada del Bocco. Un motociclista, che stava percorrendo la strada in direzione Santa Maria del Taro, a bordo di una moto Honda è uscito di strada, per cause in corso di accertamento, dopo aver superato l'abitato di Piane di Carniglia. In corrispondenza di una semicurva ha perso il controllo del mezzo ed è finito all'interno di una scarpata, molto vicino al Taro. Alcuni automobilisti hanno visto l'uomo a terra ed hanno chiamato i soccorritori del 118, oltre che i carabinieri di Bedonia. Sul posto sono arrivati l'ambulanza e l'automedica: il conducente 35enne è stato recuperato e soccorso dagli operatori sanitari. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato alcuni traumi dorsali e forse delle lesioni vertebrali: attualmente si trova ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma.