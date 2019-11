Motociclista trovato a terra a Bedonia: gravissimo al Maggiore

Un motociclista è stato soccorso nella serata di ieri, venerdì 15 novembre mentre si trovava a Bedonia, in via Roma. L'uomo, trovato riverso sull'asfalto, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Patma dell'elisoccorso in volo notturno partito da Bologna. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravissime. L'episodio è in corso di ricostruzione: è possibile che il motociclista sia caduto mentre percorreva la strada a bordo della sua moto. Non è ancora chiaro se nell'incidente siano stati coinvolti altri veicoli. L'uomo si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del Maggiore.

Aggiornamenti a breve