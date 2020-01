Berceto, auto si ribalta lungo l'Autocisa: quattro feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio, lungo l'Autostrada della Cisa. Erano da poco passate le ore 17 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto - che stava percorrendo l'A15 all'altezza del chilometro 44 Sud - e si trovava nei pressi di Berceto si è ribaltata. In conseguenza dell'incidente quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e l'automedica di Borgotaro. Le quattro persone coinvolte nell'incidente non hanno fortunatamente riportato ferite gravi. La circolazione stradale in A15 ha subito rallentamenti.