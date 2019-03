Berceto, motociclista 42enne si schianta contro un muretto e muore

Gravissimo incidente stradale ieri sabato 9 marzo lungo la Statale della Cisa, nei pressi di Berceto. Erano da poco passate le 16.30 quando, per cause in corso di accertamento un motociclista di 42 anni, che stava affrontando i tornanti nella zona di Montemarino, vicino a San Genesio, si è schiantato contro un muretto di pietra ed è stato sbalzato sull'asfalto, riportando gravissime ferite. Dopo qualche minuto un automobilista di passaggio ha visto l'uomo a terra ed ha chiamato i soccorritori del 118. Sul posto è arrivato l'elisoccorso dal Maggiore di Parma: i sanitari hanno trasportato l'uomo d'urgenza in ospedale, nel reparto di Rianimazione. Il 42enne di origine milanese è deceduto poco dopo in ospedale.