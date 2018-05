Bezze, ambulanza esce di strada con pazienti a bordo: tre feriti

Un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Colorno, che stava trasportando dei pazienti, è uscita di strada mentre stava percorrendo la strada provinciale Golese ed è finita nel canale. L'incidente si è verificato verso le ore 13: sul posto i soccorritori del 118, che sono arrivati in pochi minuti dopo che è scattato l'allarme: l'elisoccorso, due ambulanze e un'automedica. Le cause dell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi, sono in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco sono arrivati nel luogo dell'incidente ed hanno messo in sicurezza l'area. All'interno dell'ambulanza della Pubblica c'erano quattro persone, che sono state soccorse dagli operatori sanitari e trasportate al Pronto Soccorso del Maggiore. Secondo le prime informazioni solo uno di loro avrebbe riportato ferite di media gravità mentre gli altri ferite lievi.