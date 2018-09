Tampona tre auto incidentate che prendono fuoco e poi scappa: 22enne denunciato

Ha tamponato tre auto che erano appena state coinvolte in un incidente stradale alle prime luci dell'alba di sabato 1° settembre a Boretto e poi è scappato, senza prestare soccorso ai feriti e facendo perdere le proprie tracce. Un 22enne di Mezzani, alla guida di una Fiat Ulisse, è stato intercettato dai carabinieri e denunciato per omissione di soccorso e fuga da incidente con feriti. Poco dopo il tamponamento, tra l'altro, le auto coinvolte nell'incidente hanno preso fuoco: due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni di salute. Le automobili sono state completamente carbonizzate dopo lo schianto: una prima auto, una Golf, si è scontrata frontalmente con una Touran. Una terza auto ha tamponato le prime due mente la quarta auto, quella guidata dal 22enne, non è riuscita a fermarsi ed ha tamponato tutti i veicoli. Il conducente è scappato ma è stato identificato dopo poche ore.