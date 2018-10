Schianto tra tre auto e un camion: muore 49enne di Colorno

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 ottobre, a Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Per cause in corso di accertamento tre auto ed un camion si sono scontrati violentemente mentre si trovavano sulla Cispadana, all'altezza di via Mascagni. Alla guida di una delle auto c'era un 49enne residente a Colorno, Cristiano Giordani, che è rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo. La sua auto si è accartocciata dopo lo scontro ed era irriconoscibile: i conducenti delle altre due auto sono rimasti feriti gravemente. Si tratta di un 51enne e di un 41enne, il conducente del mezzo pesante è illeso. Sul posto i carabinieri di Guastalla, che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell'incidente: sembra che il camion abbia urtato una delle auto. Il veicolo sarebbe finito nella corsia opposta, andando poi ad impattare violentemente con le altre due auto.