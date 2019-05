Borgotaro, cade mentre fa un giro in bicicletta: ferito trasportato con l'elisoccorso

Si trovava nei pressi della località Le Vignole, nel comune di Borgotaro ed era in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è caduto violentemente a terra ed ha finito la sua corso sull'asfalto. Un ciclista è stato soccorso nella mattinata di oggi, sabato 11 maggio, poco prima di mezzogiorno, dall'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.