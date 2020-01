Pauroso schianto tra auto e camion nella notte a Botteghino: un morto

Incidente mortale nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio. Erano da poco passate le 5.40 quando, per cause in corso di accertamento, una Fiat Cubo ed un camion si sono scontrati frontalmente tra Botteghino e Pilastrello. L'impatto è stato fortissimo e per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare. E' morto sul colpo: i soccorritori del 118, che sono arrivati sul posto in pochi istanti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Parma che hanno messo in sicurezza l'area.

Aggiornamenti a breve