Scontro frontale a Botteghino: muore un 33enne di Pilastrello

E' il 33enne di origine rumena Costantin Azoitei la vittima del terribile incidente stradale che si è verificato nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio a Botteghino, lungo via Traversetolo. La Fiat Qubo sulla quale viaggiava Costantin si è scontrata frontalmente con un camion, che viaggiava in senso opposto. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia Stradale: non è chiaro se il conducente 33enne, che viveva a Pilastrello, abbia perso il controllo del mezzo in seguito ad un malore, per una distrazione o per un guasto dell'auto. Erano le 5.40 di mattina e la visibilità era buona. Sul posto erano arrivati i soccorritori della Croce Rossa di Parma e i Vigili del Fuoco. Per il conducente dell'auto però non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.