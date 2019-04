Frontale a Busseto: muore un motociclista di 65 anni

Tragico schianto nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 aprile, lungo la strada provinciale dei due Ponti che collega Fidenza a Busseto. Tre auto ed una motocicletta sono rimaste coinvolte in un incidente: il violentissimo scontro frontale tra una delle auto e la moto Yamaha non ha lasciato scampo al conducente della mezzo a due ruote, il 65enne Mauro Perazzoli di Villanova sull'Arda. L'uomo lascia la moglie e un figlio: in passato aveva lavorato come tecnico dell'Enel. Le due auto coinvolte sono una Renault Clio e una Mazda 3: i conducenti, un 19enne e un 42enne, hanno riportato ferite lievi, anche se le auto hanno subito parecchi danni. Secondo le prime informazioni lo scontro sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato di una delle due auto. Sul posto sono arrivati i volontari della Pubblica Assistenza di Busseto e i medici del 118 che sono arrivati con l'elisoccorso da Parma. Per il 65enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Fidenza. gl agenti della polizia Stradale di Fidenza e la polizia Municipale di Busseto.