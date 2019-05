Busseto, auto si schianta nella notte contro un palo della luce: conducente grave

Grave incidente nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio lungo la strada tra Fidenza e Busseto. Erano da poco passate le 5.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno estratto la persona ferita dall'auto. I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Gli operatori del 115 hanno anche messo in sicurezza l'area dell'incidente.