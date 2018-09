Ciclista 80enne investito da un'auto a Busseto: grave al Maggiore

Grave incidente stradale a Busseto nella serata di ieri venerdì 28 settembre. Un ciclista di 80 anni, che stava percorrendo la strada tra via Mozart e via Schubert è stato investito da un'auto, per cause in corso di accertamento. L'impatto tra la bici e l'auto è stato molto violento e l'80enne ha battuto la testa, procurandosi un trauma cranico. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, che dopo le prime cure, ha trasportato l'anziano al Pronto Soccorso del Maggiore. Le sue condizIoni di salute sono gravi: ora si trova nell'area rossi sotto osservazione medica.