Busseto, motociclista urtato da un'auto pirata: grave al Maggiore

Grave incidente stradale alle ore 13 a Busseto, in località Canton Santo, in strada Due Ponti. Per cause in corso di accertamento un motociclista è stato urtato da un'auto, che ha proseguito la corsa senza fermarsi a soccorrerlo. Secondo il racconto del ferito infatti un'automobile lo avrebbe urtato, provocando quindi l'uscita di strada del mezzo a due ruote. Sul posto sono arrivate ambulanze e automedica, che dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Parma, dove si trova ricoverato in gravi condizioni di salute. E' in corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente: sono in corso approfondimento rispetto alle dichiarazioni dell'automobilista.