Scontro tra due auto e un camion a Capoponte: cinque feriti

Grave incidente all'ora di pranzo di oggi, martedì 10 settembre. Erano da poco passate le 13.30 quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia Locale, due auto ed un camion si sono scontrate mentre si trovavano a Capoponte, nel comune di Tizzano Val Parma. L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: la Croce Rossa di Tizzano, la Croce Verde di Langhirano e l'automedica. Cinque persone sono rimaste ferite: nessuno di loro è in condizioni critiche. La strada Massese è bloccata fino a Pastorello per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente.