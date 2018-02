Scontro tra due auto a Casalbaroncolo: due feriti gravi al Maggiore

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 21 febbraio, in strada del Traglione a Casalbaroncolo. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: poco prima delle ore 10 infatti i due mezzi, un Suv e un furgoncino, sono venuti a contatto violentemente. In conseguenza dello scontro i due conducenti sono rimasti feriti: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e poi li hanno trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno contribuito a far uscire uno degli occupanti dall'auto e hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente. Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi previsti per legge: ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Le due persone trasportate in ospedale hanno riportato ferite di media graviità.