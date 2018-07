Furgone esce di strada a Casale di Mezzani: muore il conducente

Gravissimo incidente nel pomeriggio a Casale di Mezzani, in corrispondenza di Strada della Pace. Per cause in corso di accertamento il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo all'improvviso: il veicolo si è ribaltato al centro della carreggiata. Il conducente del furgone non ce l'ha fatta: è morto sul colpo in seguito alle ferite riportate. Sul posto, oltre all'automedica e all'ambulanza, anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Aggiornamenti a breve