Tragedia a Medesano: 67enne cade in moto e muore

Tragedia a Case Mezzadri di Medesano. Poco prima di mezzogiorno di oggi, martedì 31 luglio, un motociclista che stava percorrendo la strada che collega la frazione a Medesano è caduto rovinosamente sull'asfalto. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi: il motociclista ha riportato ferite gravissime ed è deceduto sul colpo. Sul posto è arrivato in pochissimi minuti l'elisoccorso. Le manovre effettuate dagli operatori del 118, che sono subito attivati sul posto, non sono servite: le ferite riportate erano troppo gravi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Medesano. Il motociclista deceduto è Maurizio Bonatti, un 67enne del posto titolare della trattoria 'La Bruschetta'. Con la sua moto Mezzadri stava facendo ritorno a casa quando all'improvviso, in corrispondenza di una curva, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Una delle ipotesi è che il conducente possa aver avuto un malore durante la guida.

Aggiornamenti a breve