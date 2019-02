Pedone sotto un camion in via Emilia: 35enne grave al Maggiore

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 28 febbraio, in via Emilia a Castelguelfo, di fianco al distributore Tamoil. Un uomo di 35 anni è stato investito da un camion mentre si trovava, secondo le prime informazioni, nell'area di sosta a ridosso della strada. Il pedone è rimasto incastrato sotto al camion ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è arrivata l'automedica e l'ambulanza che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il 35enne si trova in gravi condizioni di salute ma non è in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, ancora da chiarire.