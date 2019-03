Schianto frontale nella notte tra due auto e un furgone a Castelguelfo: due feriti

Grave incidente nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo alle ore 5.30. Per cause in corso di accertamento due auto ed un furgone si sono scontrate frontalmente mentre stavano percorrendo via Matteotti a Castelguelfo, nel comune di Noceto. La dinamica esatta dello scontro deve essere ancora ricostruita. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 con ambulanze e l'automedica. Due persone, rimaste ferite durante l'incidente, sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore in gravi condizioni di salute. Secondo le prime informazioni i due feriti non sarebbero in pericolo di vita.