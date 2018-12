Auto si schianta contro un muro a Castione Marchesi: due feriti gravi

Grave incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 5 dicembre a Castione Marchesi, nel Comune di Fidenza. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo la strada provinciale in corrispondenza della frazione, si è schiantata contro un muro: le cause dello scontro non sono ancora note. Non è stato coinvolto nessun altro veicolo nell'incidente. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Uno di loro si trova in condizioni di salute particolarmente gravi.