Auto esce di strada a Castione Marchesi: tre feriti gravi

Grave incidente stradale a Castione Marchesi, frazione del Comune di Fidenza, nella serata di venerdì 28 dicembre. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada mentre stava transitando lungo la strada Comunale delle Rocche e del Pratogallo: il conducente ha perso il controllo del mezzo poco dopo le ore 19. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, le ambulanze e le automediche. Tre persone, che si trovavano all'interno del mezzo, sono rimaste ferite. Due sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore mentre la terza all'Ospedale Di Vaio di Fidenza. Secondo le prime informazioni le loro condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.