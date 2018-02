Ciclista investito a Castione Marchesi: 50enne gravissimo

Grave incidente nella serata di ieri, mercoledì 14 febbraio a Castione Marchesi, tra Fidenza e Busseto. Per cause in corso di accertamento un'auto e un ciclista sono venuti a contatto: ad avere la peggio dopo il violento scontro è stato il ciclista, sbalzato sull'asfalto. Il conducente della bici, un 50enne, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, direttamente nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni, infatti, sono giudicate molto gravi dai medici. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.