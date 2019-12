Chiusa Ferranda, auto esce di strada e finisce nel cortile di un'abitazione: un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 17 dicembre. Per cause in corso di accertamento un'auto, che si trovava a Chiusa Ferranda, una frazione del comune di Fidenza, è improvvisamente uscita di strada. Il conducente infatti ha perso il controllo del mezzo, che ha finito la sua corsa all'interno del cortile di un'abitazione. Sul posto sono arrivati sia i soccorritori del 118, che hanno trasportato il conducente ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore sia i Vigili del Fuoco. Gli operatori del 115, che sono partiti dalla caserma di via Chiavari, hanno messo in sicurezza l'area. Il conducente è ferito gravemente ma non è in pericolo di vita.