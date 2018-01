Auto esce di strada a Chiusa Ferranda di Fidenza: due feriti al Maggiore

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio, nella frazione di Chiusa Ferranda, nel Comune di Fidenza. Erano da poco passate le 7.30 della mattina quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada. In conseguenza dell'incidente le persone all'interno della vettura sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni un ferito avrebbe riportato traumi di media gravità mentre il secondo se la sarebbe cavata con ferite lievi. Sono in corso approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'incidente: sul posto gli operatori del 118, che hanno soccorso gli occupanti del mezzo, e i carabinieri.