Schianto tra due auto a Chiusa Ferranda: sette feriti tra cui tre bambini

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 agosto. Per cause in corso di accertamento due auto, che stavano percorrendo la provinciale 12 all'altezza dell'abitato di Chiusa Ferranda, nel comune di Fidenza, si sono scontrate violentemente. In conseguenza dell'incidente sette persone sono rimaste ferite, tra le quali anche tre bambini. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, le ambulanze e le automediche. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è anche alzato in volo l'elisoccorso. Tra i sette feriti un adulto è stato ricoverato in gravi condizioni al Pronto Soccorso del Maggiore: secondo le prime informazioni gli altri adulti coinvolti nell'incidente e i bambini avrebbero riportato ferite di media gravità e non sarebbero in pericolo di vita.