Auto esce di strada nella notte a Chiusa Ferranda, muore un 20enne: un ferito gravissimo

Tragico schianto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 novembre a Chiusa Ferranda, una frazione di Fidenza. Era da poco passata l'una di notte quando l'auto sulla quale stavano viaggiando quattro giovani è uscita di strada. Lo schianto è stato terribile e per uno dei giovani ventenni non c'è stato nulla da fare: è deceduto. Gli altri tre giovani sono rimasti feriti, uno di loro si trova in condizioni critiche all'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area.