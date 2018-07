Ciclista cade in una carraia a Ronzano: ferito trasportato con l'elisoccorso al Maggiore

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 22 luglio, tra Ronzano e Borzano, frazioni del comune di Calestano. Un ciclista, che stava percorrendo una strada sterrata, è caduto rovinosamente a terra in una carraia. Il conducente della bicicletta ferito si trovava in una posizione scomoda per l'intervento dei soccorritori del 118 da terra: così sono partite le squadre del Soccorso Alpino. Le squadre sono poi rientrate poichè sembrava che i volontari dell'ambulanza fossero riusciti a caricare il ferito.. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è comunque alzato in volo l'elisoccorso che ha trasportato il ciclista in ospedale. Il conducente della bici, soccorso e medicato sul posto e poi portato al Pronto Soccorso, non sarebbe in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve