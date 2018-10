Ciclista investito in via San Leonardo: grave al Maggiore

Nel tardo pomeriggio di ieri, 11 ottobre, un ciclista è stato da un'auto mentre stava percorrendo via San Leonardo. Erano da poco passate le 19 quando, per motivi in corso di accertamento, il veicolo ha urtato la bicicletta, provocando la caduta dell'uomo alla guida. Il contatto sarebbe stato su di un lato. In pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sono gravi: il ciclista non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti di polizia Municipale per i rilievi previsti per legge.